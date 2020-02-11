Пенсионные надежды переселенцев не оправдались. Целиком и полностью

5 февраля Верховная Рада провалила принятие (в первом чтении) законопроекта № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Документ был отправлен на доработку с довольно смутными дальнейшими перспективами когда-либо воплотиться в жизнь.

Этот закон должен был урегулировать некоторые проблемы с выплатами пенсий украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной Украине территориях Донбасса. К примеру, среди прочего, отменялась обязательная справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для получения пенсии. Кроме того, снималось законодательное ограничение, по которому пенсионер или его наследник могли получить пенсию лишь за три последних года.

Невыездные и беспенсионные

Пенсионный вопрос в отношении переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса периодически «воспалялся» с 2014 года – после начала вооруженного конфликта, когда вскоре территорию покинули региональные органы Пенсионного фонда Украины, украинских банков. В результате, выплачивать пенсии на неподконтрольных территориях оказалось некому…

За линией разграничения без пенсий осталось достаточно много украинских пенсионеров. Конечно, после того, как правительство привязало пенсионные выплаты к получению статуса ВПЛ, большая часть пенсионеров выехала на подконтрольную Украине территорию и получила такой статус. Однако, были и такие, которые по различным причинам не смогли ни выехать на «подконтролку», ни даже хотя бы раз туда приехать.

Как следствие, эти люди уже 5,5 лет не получают причитающиеся им украинские пенсии. Сколько их? «121,6 тыс. граждан, которые проживают на временно оккупированной территории, ни разу не обращались в органы Пенсионного фонда за получением пенсий», – сообщил около двух месяцев назад начальник отдела организации социальной защиты ВПЛ Министерства труда и социальной политики Александр Кулик. Эксперты считают эту цифру немного заниженной и оценивают реальное количество таких пенсионеров на 25-30% больше этой цифры.

В отношении этих людей прошлое правительство сразу заняло весьма простую позицию: выплата пенсий невозможна физически на территориях, которые украинское правительство не контролирует. В принципе, такого весьма простого тезиса, возможно, оказалось бы достаточно, чтобы от украинского правительства отстали и отечественные правозащитники, и международные организации. Но тут было сразу несколько «но», сильно усложняющих ситуацию.

Неохота платить

Прежде всего, сами правительственные чиновники постоянно делали заявления, сильно подмывавшие такую позицию. К примеру, бывший заместитель министра труда и социальной политики Николай Шамбир в свое время прямо заявил, что если законопроект, позволяющий получать пенсии жителям неконтролируемых территорий будет принят, то нужно будет платить пенсии и Януковичу с Азаровым. А это – недопустимо.

В сентябре 2016 года тогдашний министр труда и социальной политики Андрей Рева был не менее категоричен в этом вопросе. «Если боевики будут получать украинские пенсии и социальные выплаты, то грош цена нашему государству Украина», – сказал он.

Ему же принадлежит и другое заявление: «Рада признала Россию оккупантом. А согласно четвертой Гаагской конвенции на оккупанта возлагается обязанность нести расходы по управлению занятой территорией в объемах, которые выполняла законная власть…».

«Украина никоим образом не имеет возможности и желания выплачивать пенсии на оккупированных территориях», – сообщил в мае прошлого года тогдашний заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука. Акцент он сделал на слове «желания».

После такого было трудно верить всерьез в заявления чиновников, что они – «с дорогой душой», но никакой возможности нет.

Экономия на переселенцах

К тому же, были пенсионеры с неподконтрольного Донбасса, которые сумели выехать на контролируемую территорию, получить там статус ВПЛ и (пере)оформить свою пенсию. Их было в несколько раз больше, чем тех, кто остался.

«У нас зарегистрированы 1,42 млн ВПЛ, из них трудоспособных – только 326 тыс. Это менее 23% от общей численности ВПЛ», – сообщил пару месяцев назад Александр Кулик. Да, в нетрудоспобных 1 094 тыс. человек учтены и дети, лица с инвалидностью, но все-таки основную долю составляют пенсионеры.

В принципе, похожая цифра получается и другим способом. По официальным данным, в августе 2014 года на территории Донбасса, которая сейчас не контролируется Украиной, было зарегистрировано около 1,2 млн пенсионеров. Ни разу не выезжало и не имеет статуса ВПЛ 121,6 тыс. пенсионеров. Остальные – выехали и пенсию получают. Ну, как получают…

«Пенсии сейчас получают только 624 тыс. пенсионеров-переселенцев, а судьба еще более 400 тыс. – неизвестна. Более того, до этого времени правительством не утвержден порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на контролируемую Украиной территорию за средствами в течение 60 дней», – заявила несколько недель назад Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в марте прошлого года сообщили, что «в результате конфликта на Донбассе доступ к пенсиям потеряли 700 тыс. жителей региона». Причем, они сразу же объяснили причину: «Это прямой результат государственной политики, при которой доступ к пенсиям привязан к регистрации в качестве ВПЛ и к процедуре верификации, которая вытекает из этой привязки».

Действительно, предыдущее правительство при содействии предыдущего состава Верховной Рады и предыдущего президента Петра Порошенко сделало все, чтобы максимально сократить пенсионные выплаты ВПЛ. Под предлогом того, что многие жители НКТ фактически не являются реальными переселенцами, а лишь зарегистрировались и приезжают за пенсией, власти ввели целый букет довольно спорных (с точки зрения закона) мер контроля. Эти меры позволили периодически «обрезать» пенсионные выплаты многим переселенцам. Зачастую даже постоянно проживающим на контролируемой территории.

Экономия прежде всего

В результате подобных мер в 2016 году Пенсионный фонд официально отчитался об «экономии бюджетных средств в размере 13,5 млрд грн». За несколько лет такой «экономии» сумма долга по пенсиям существенно возросла. «Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд грн», – сообщила в конце октября прошлого года уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. При этом она добавила, что по состоянию на сентябрь прошлого года долги по пенсиям ВПЛ за прошлые периоды составляют почти 8,1 млрд грн.

Все эти пенсии кто-то не получил. Такая ситуация и формировала твердую уверенность, что ситуация с выплатами пенсионерам ВПЛ и жителям НКТ, скорее позиция правительства, чем невозможность выплат. И со сменой власти в Украине, здесь все кардинально изменится.

«Новая метла» – новые возможности?

И поначалу заявления нового президента Владимира Зеленского и представителей его команды позволяли так думать. Министр иностранных дел Вадим Пристайко еще в сентябре прошлого года заявил, что предложения президента Владимира Зеленского предусматривают шаги по возобновлению связей с людьми на НКТ и восстановление им пенсионных выплат.

Вскоре после этого, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда отметила, что будет искать способы упрощения и либерализации механизма выплаты пенсий ВПЛ и жителям неподконтрольного Донбасса. «Главная проблема – привязка выплат к справке о ВПЛ. Это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. Нужно искать новые механизмы (решения этой проблемы) с помощью международных организаций», – заявила она.

Отмена привязки справки ВПЛ к выплате пенсии существенно упрощала получение пенсий мобильным жителям неподконтрольного Донбасса. Им больше не было бы необходимости маскироваться под переселенцев, чтобы получать свои пенсии. А государственным органам не было бы необходимости их ловить и уличать, останавливать выплаты, а после – судиться.

Последнее предложение в заявлении Оксаны Коляды прозрачно намекало на то, что механизм выплат украинских пенсий при посредничестве того же Международного комитета Красного Креста наконец-то вполне мог бы быть реализован.

По сути, многие надежды на воплощение таких перемен были сосредоточены как раз на законопроекте № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он был подан в Верховную Раду 26 ноября прошлого года и сразу стал индикатором реальных настроений новой власти.

Неконтролируемым ничего не светит

Впрочем, вопрос выплаты пенсий на неконтролируемой территории был закрыт почти сразу. «Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – правозащитный вопрос. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать. Но они понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. В нынешней реальности таких возможностей нет. Решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше», – сообщил по этому поводу в январе нынешнего года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«По этому поводу достаточно четко ответил президент, о подходах, которые должны быть у государства по отношению к людям, проживающим на временно оккупированных территориях. Надеюсь, мы сможем сделать так, что будем выплачивать пенсии гражданам Украины, живущим на территории свободной Украины. Возможность отправлять деньги туда есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые вынужденно там находятся», – поддержал его спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Все это сразу создало легкий эффект дежавю.

Однако, в проекте была и возможность существенно упростить выплаты переселенцам, а также проживающим за линией разграничения. Но, как уже и было сказано, 5 февраля Верховная Рада этот законопроект не приняла. Эксперты такое решение не поняли.

Убеждения, несовместимые с выплатами

«Отсутствие поддержки принятия законопроекта даже фракцией "Слуга народа" свидетельствует о том, что у действующей власти нет комплексного, системного понимания разрешения конфликта. Кроме того, это показывает, что для ключевых политических сил парламента, вопрос пенсионных проблем жителей временно оккупированных территорий и переселенцев не являются приоритетными», – заявила аналитик Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Мария Золкина.

«Законопроект № 2083-д касался даже не столько пенсий жителей НКТ, сколько – ВПЛ. Ключевой момент законопроекта – отмена привязки выплаты пенсии к справке ВПЛ. Это бы решило массу проблем и переселенцев, и жителей оккупированных территорий. Ради получения пенсии жителям оккупированных территорий уже не нужно было бы регистрироваться как переселенцы. И не нужно было бы каждые 59 дней пересекать линию разграничения. Проект решал и проблему недополученной пенсии. Но звучали те же самые странные возражения в стиле "это очень дорого". Хотя непринятие закона не решает проблему долгов. Платить все равно придется. Просто позже и больше», – поделилась впечатлениями представитель Сети защиты национальных интересов «АНТС» Наталья Веселова.

Впрочем, противники законопроекта и сами были способны все объяснить. «Я категорически против этого закона. Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают», – сообщила депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая по поводу фиаско законопроекта № 2083-д в парламенте.

Второе основное возражение сформулировал от имени правительства заместитель министра финансов Юрий Джигир. «Правительство просит снять с рассмотрения данный законопроект. Он приводит к дополнительным расходам бюджета в 115 млрд грн. Предлагаем подать этот законопроект с соответствующими доходными компенсаторами», – заявил он.

Здесь эффект дежавю прихватил многих просто не по-детски. Те же основные причины фигурировали у депутатов и правительства предыдущего созыва.

Ну а пенсии? Пенсии и переселенцы, мобильные жители неподконтрольного Донбасса получают по той же схеме, что и раньше. Ну или не получают. Тут как кому повезет…