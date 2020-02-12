На Приазовье военные тренировались отбивать нападение десанта противника с моря (Фото)

Военнослужащие одной из горно-штурмовых бригад на побережье Азовского моря провели тренировку по отражению нападения десанта противника с моря и диверсионно-разведывательных групп на суше. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Бойцы, за плечами которых не один год войны, оттачивали навыки и передавали опыт молодым коллегам, для которых эта командировка в район проведения операции Объединенных сил – первая», – отмечают в пресс-службе.

Как рассказал офицер штаба отдельного горно-пехотного батальона лейтенант Михаил, тактическое занятие прошло в условиях, максимально приближенных к боевым. «Согласно вводной, полученной от командования батальона, свободные от несения службы на наблюдательных постах и ​​на боевом дежурстве бойцы отбили нападение условной диверсионно-разведывательной группы противника и одновременно предотвратили попытку высадки десанта с моря, начав отпор в ожидании подхода основных сил», – сообщил он.