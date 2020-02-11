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1547: В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

11.02.20 11:47

Украине заработал проект по предупреждению домашнего насилия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547», – написал он.

Линия работает сейчас в тестовом режиме.

Также Дубилет рассказал о преимуществах нового проекта: «Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу – на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра».

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