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На Донетчине огнеборцы спасли пожилую женщину

11.02.20 10:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Никольском (Донецкая обл.) во время тушения пожара огнеборцы спасли женщину. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 10 февраля, в 14:18 спасателям сообщили о пожаре на ул. Вишневая в Никольском.

Прибыв на место спасатели выяснили, что наблюдается плотное задымление в частном жилом доме. При проведении разведки пожарные обнаружили женщину, 1943 года рождения, которую в состав звена ГДЗС вывели на свежий воздух и передали сотрудникам «скорой».

Пожар был локализован в 14:50 и ликвидирован в 15:48. Его причина устанавливается.

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