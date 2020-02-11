RU
Все новости

Пекла просфоры: В «ЛНР» женщина отравилась угарным газом

11.02.20 11:26

В неподконтрольном украинским властям Свердловске (после переименования – Должанск, Луганская обл.) 59-летняя женщина отравилась угарным газом.

Как сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», пенсионерка была доставлена бригадой «скорой помощи» в центральную городскую многопрофильную больницу. Пациентку поместили в терапевтическое отделение. Сегодня, 11 февраля, женщина выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Как выяснилось, она и еще несколько женщин пекли просфоры в духовке угольной печи в одном из хозяйственных зданий на территории Свято-Николо-Владимирского кафедрального собора. В какой-то момент пострадавшая почувствовала ухудшение самочувствия. В помещении открыли окна для проветривания и вызвали «скорую помощь». Отравление, скорее всего, произошло из-за слабой тяги в печи.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк