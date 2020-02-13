В Донецке обсуждают цвет снега в центре города (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке выпавший неделю назад снег до сих пор остается белым. Об этом сообщил пользователь соцсетей Андрей Марков.

«Интересный феномен, в Донецке всю жизнь, и дончане это подтвердят, снег через несколько часов после выпадения становился черным. Сейчас же, в центре Донецка – снег белоснежный», – отметил он.

Марков прошелся по центру города, по площади Ленина, по заснеженному бульвару Пушкина. В нескольких местах он брал в руку снег – черных вкраплений на нем не было. Как отметил Андрей, снег идеально белый, без грязи, он блестит и переливается на солнце, хотя лежит уже неделю.

«Донецк прекрасен всегда: и днем, и ночью, и зимой, и летом», – поделился мнением Андрей.

Также он сообщил, что «дончане не хотят возвращать производство в свой край».

Кроме того, мужчина показал паб-ресторан Golden Lion на ул. Артема, и похвалил пиво, которое, по его словам, вкусное и свежее.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что белый снег свидетельствует о том, что не работает промышленность. Также люди отмечают, что, чтобы окружающая среда была чище, нужно не закрывать производства, а оснащать их системами очистки отходов: