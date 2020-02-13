В Донецке обсуждают цвет снега в центре города (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке выпавший неделю назад снег до сих пор остается белым. Об этом сообщил пользователь соцсетей Андрей Марков.
«Интересный феномен, в Донецке всю жизнь, и дончане это подтвердят, снег через несколько часов после выпадения становился черным. Сейчас же, в центре Донецка – снег белоснежный», – отметил он.
Марков прошелся по центру города, по площади Ленина, по заснеженному бульвару Пушкина. В нескольких местах он брал в руку снег – черных вкраплений на нем не было. Как отметил Андрей, снег идеально белый, без грязи, он блестит и переливается на солнце, хотя лежит уже неделю.
«Донецк прекрасен всегда: и днем, и ночью, и зимой, и летом», – поделился мнением Андрей.
Также он сообщил, что «дончане не хотят возвращать производство в свой край».
Кроме того, мужчина показал паб-ресторан Golden Lion на ул. Артема, и похвалил пиво, которое, по его словам, вкусное и свежее.
В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что белый снег свидетельствует о том, что не работает промышленность. Также люди отмечают, что, чтобы окружающая среда была чище, нужно не закрывать производства, а оснащать их системами очистки отходов:
- «Единство»: «Мда, снег офигенно белый»;
- Валентина: «Шахты закрыли, заводы вывезли в РФ, машин и людей стало в городе намного меньше, поэтому и снег чистый. Как в селе, где жили мои бабушка и дедушка»;
- Иван: «Конечно, снег будет чистым, промышленность не работает же. Логично»;
- Иван Х.: «Промышленность стала, потому и белый снег»;
- «Mr. Gold»: «По его мнению, это только на пользу. Не установка очистительных сооружений, а уничтожение промышленности должны сделать снег чистым».
- Назар: «Снег был черный, потому что работали шахты, фабрики, заводы, а сейчас почти не работают. Возле дорог снег был черный, потому что было много машин, а сейчас машин очень мало. Как-то так...»;
- «Mr. Gold»: «Это ни дончане не хотят, чтобы производства работали, это создание ДНР похоронило промышленность в этом регионе. На тех шахтах, металлургических и коксохимических заводах, что еще работают, и то с перебоями, зарплату люди не получили еще за декабрь 2019-го, а кое-кто за ноябрь».