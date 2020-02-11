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Боялся остаться без жилья: В «ЛНР» арендатор убил хозяйку квартиры

11.02.20 13:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинской власти Алчевске (Луганская обл.) 32-летний мужчина убил женщину 1949 г.р.

Как рассказал задержанный, он снимал у женщины квартиру. Когда не осталось денег оплачивать ее, из-за страха оказаться без крыши над головой, убил хозяйку.

«Вытащил тело на балкон, взял у нее из куртки телефон и сдал его в ломбард. Взял ключи от квартиры по месту ее проживания, пошел туда, нашел и взял деньги и ювелирные украшения», – цитирует мужчину пресс-служба «МВД ЛНР».

Сейчас он задержан, ведется следствие.

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