Непогода на Донетчине: За сутки спасатели помогли водителям 4-х грузовиков (Фото)

За минувшие сутки спасатели Донетчины помогли водителям 4-х грузовиков преодолеть сложные участки дорог. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В 7:15 стало известно, что в помощи нуждается водитель грузовика в пгт. Никольское.

«Спасатели 100-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления с помощью автоцистерны и буксировочного троса помогли выехать грузовому автомобилю с заснеженной обочины на расчищенный участок дороги», – сообщили в ГСЧС.

В 10:04 также в Никольском районе, на автодороге между с. Боевое и с. Камышеватое, спасатели помогли выехать со скользкой обочины на расчищенный участок дороги грузовому автомобилю КАМАЗ.

В 13:16 в Краматорске спасатели предоставили помощь водителю грузового автомобиля IVECO.

В 21:31 в Марьинском районе на автодороге в направлении с. Богоявленка от г. Угдедар спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса помогли выехать со скользкой обочины на расчищенный участок дороги грузовому автомобилю.

Всего от Главного управления привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.