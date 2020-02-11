Искусственное завышение показателей: ГБР сообщило о подозрении полицейскому из Бахмута

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении полицейскому одного из отделений Бахмутского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Полицейский подозревается в служебном подлоге. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что работник полиции, с целью искусственного повышения показателей своей служебной деятельности, составил заведомо ложный админпротокол по управлению жителем города Краматорска транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас решается вопрос об отстранении полицейского от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

В случае доказательства вины ему грозит штраф до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.