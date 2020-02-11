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В Краматорске задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на прохожего

11.02.20 12:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на прохожего. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

«6 февраля на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что видела, как на улице Академической незнакомец ударил прохожего по голове, а когда тот упал, забрал его сумку и убежал», – говорится в сообщении.

Оперативники установили приметы злоумышленника, а с помощью камер видеонаблюдения города определили пути его передвижения. За двое суток в результате проведения оперативных мероприятий фигурант был задержан. Им оказался 31-летний краматорчанин, ранее не судимый.

Как также выяснилось, в похищенной сумке пострадавшего находилось более 3000 гривен.

Сейчас в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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