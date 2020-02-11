Нашли у товарища: На Луганщине полиция искала 14-летнего парня

В Лисичанске (Луганская обл.) полицейские разыскали 14-летнего парня, который ушел гулять и перестал выходить на связь с матерью. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что ночью, в полицию Лисичанска поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 14-летний сын ушел гулять и до сих пор не вернулся, а его мобильный телефон выключен.

«На поиски парня был задействован личный состав местного отдела полиции, ориентировки с его приметами были направлены во все подразделения полиции и на блокпосты. Полицейские нашли подростка у его товарища. С парнем "детские" полицейские провели профилактическую беседу», – рассказали в пресс-службе.