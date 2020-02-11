НВФ атакуют позиции ВСУ группами по 3-5 человек, – военные

Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) не оставляют попыток поиска безопасных проходов через позиции сил Операции объединенных сил. В темное время суток пытаются подкрадываться группами по 3-5 человек. Но, когда получают отпор, сразу отступают, сообщает пресс-центр Операции объединненых сил.

«К врагу примерно 160 метров. Каждый раз перед выходом на пост проходим инструктаж, ведь работают вражеские снайперы. Преимущественно под вечер. Как только видят тепловизор на наблюдательном пункте – сразу стреляют. Чаще всего используют 12 калибр», – говорит военнослужащий ВС Украины Сергей.

Его сослуживец Андрей рассказывает, что, противник осуществляет всевозможные провокации, чтобы заставить украинскую сторону открыть огонь. Не гнушаются и запрещенными минскими договоренностями оружием: артиллерией калибра 152 мм и 122 мм, или минометами. Больше всего его возмущает то, что НВФ осуществляют обстрелы из оккупированных ими населенных пунктов, просто среди жилых домов.

«Они знают, что мы не станем стрелять в сторону мирного населения, поэтому постоянно используют его как щит. Делают так, как и завещал когда их кремлевский божок. И все же, несмотря на подлость и коварство врага, мы все равно победим, потому что мы украинцы и мы на своей земле», – говорит он.