Ноги пассажиров не свисают – значит, нормально: В Донецке обсуждают маршрутки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке состояние маршруток оставляет желать лучшего. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в местном паблике показали автобус, следовавший по маршруту №37, с поврежденным снизу сзади кузовом:
Жители Донецка отмечают, что в таких маршрутках страшно ездить:
- Юлия: «Она еще ездит? Мне страшно смотреть каждый раз, когда это перекошенное чудо проезжает мимо. Как люди не боятся ездить в таком транспорте?»;
- Дмитрий: «Где-то я уже такое видел. Развивается родная республика, только, видимо, не в ту сторону»;
- Евгений: «Когда она с Ленинского на "Золотом кольце" поворачивает, такой крен выдает – экстрим еще тот».
По словам дончан, на иных маршрутах ситуация не лучше. «По 20-му маршруту еще круче. Там реально видно асфальт при движении», – пишет Виктор.
Многие дончане с иронией относятся к сложившемуся положению дел:
- Андрей: «Ноги пассажиров не свисают, значит, норм»;
- Даниил: «Кто-то погрыз»;
- «Larph»: «Едет, да и фиг с ним. ДНР (С)»;
- Ксюша: «Конкурент сфоткал».
Высказывается и другая точка зрения:
- Анастасия: «Нормальный автобус, на ходу»;
- Яна: «Как говорят, лучше плохо ехать, чем хорошо идти»;
- Александр: «Не наговаривайте, вранье, 37-е летают, как на воздушных подушках, быстрей такси. Внутри нормально. Сидухи целые».
Напомним, в Донецке более половины городских автобусов выработали свой потенциал.