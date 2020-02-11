Ноги пассажиров не свисают – значит, нормально: В Донецке обсуждают маршрутки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке состояние маршруток оставляет желать лучшего. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, в местном паблике показали автобус, следовавший по маршруту №37, с поврежденным снизу сзади кузовом:

Жители Донецка отмечают, что в таких маршрутках страшно ездить:

Юлия: «Она еще ездит? Мне страшно смотреть каждый раз, когда это перекошенное чудо проезжает мимо. Как люди не боятся ездить в таком транспорте?»;

Дмитрий: «Где-то я уже такое видел. Развивается родная республика, только, видимо, не в ту сторону»;

Евгений: «Когда она с Ленинского на "Золотом кольце" поворачивает, такой крен выдает – экстрим еще тот».

По словам дончан, на иных маршрутах ситуация не лучше. «По 20-му маршруту еще круче. Там реально видно асфальт при движении», – пишет Виктор.

Многие дончане с иронией относятся к сложившемуся положению дел:

Андрей: «Ноги пассажиров не свисают, значит, норм»;

Даниил: «Кто-то погрыз»;

«Larph»: «Едет, да и фиг с ним. ДНР (С)»;

Ксюша: «Конкурент сфоткал».

Высказывается и другая точка зрения:

Анастасия: «Нормальный автобус, на ходу»;

Яна: «Как говорят, лучше плохо ехать, чем хорошо идти»;

Александр: «Не наговаривайте, вранье, 37-е летают, как на воздушных подушках, быстрей такси. Внутри нормально. Сидухи целые».

Напомним, в Донецке более половины городских автобусов выработали свой потенциал.