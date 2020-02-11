За счет России может увеличиться количество украинцев с двойным гражданством, – политолог

Власти России продолжают делать шаги для привлечения граждан иных государств в свою страну. Вслед за решением упростить получение российского гражданства для украинцев и белорусов (без прохождения собеседования) рассматривается возможность отмены нормы о том, что иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения гражданства РФ. Главная опасность для Украины – может увеличиться количество украинцев с двойным гражданством, особенно на юго-востоке страны. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявил политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

«Перед рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики (была создана в марте 2019 года распоряжением президента РФ Владимира Путина) поставлен задача – привлечь в Россию как можно больше новых граждан (от 5 до 10 миллионов). Сделать это собираются путем изменение миграционных режимов и реформирования института гражданства», – напомнил он.

Кухалейшвили считает, что опасность нового шага российских властей заключается в том, что может увеличиться количество украинцев с двойным гражданством – а это противоречит нашему законодательству.

«России выгодно увеличение российских граждан среди жителей юго-востока Украины для того, чтобы оказывать давление на украинскую власть, требовать проведения федерализации. Россия будет спекулировать темой ущемления русскоязычных в Украине, вмешиваться в нашу внутреннюю политику под предлогом защиты своих граждан. Может быть, в конечном счете, отработан молдавский сценарий. Президент Молдовы Игорь Додон, ориентированный на сближение с Кремлем, предлагает властям сепаратистского Приднестровья вернуться в состав страны в качестве автономии. Так же могут поступить и с "Л-ДНР": предоставить донбасским сепаратистам широкую автономию в составе Украины и включить ее представителей в парламент и правительство в Киеве, превратить нашу страну в федерацию со своей пятой колонной», – считает политолог.

Поводом для обвинений в ущемлении прав русскоязычных украинцев Москва, по мнению Кухалейшвили, может использовать продолжение правительством Гончарука политики украинизации в сфере образования и на рынке труда. «Не все жители восточных областей в совершенстве владеют украинским языком – и это может стать барьером во время собеседования. Безусловно, есть угроза того, что из Украины в Россию продолжится утечка мозгов в случае упрощения процедуры принятия российского гражданства. Много квалифицированных инженеров из Мариуполя, Краматорска и других городов юго-востока сидят не у дел из-за глубокого кризиса, который переживает отрасль машиностроения Украины после потери выхода нашей продукции на российский рынок сбыта, который был основным. Они уже уезжают в Россию и отток усилится», – считает эксперт.

Он уверен, чтобы предотвратить эти негативные последствия, следует смягчить языковую политику, содействовать донесению украинской идеи русским языком на юго-востоке, не препятствовать его использованию в госструктурах.

«Донбасский сепаратизм – это искусственное явление, взрощенное Россией. До 2014 года в Украине никогда не было открытых массовых сепаратистских настроений (маргинальное меньшинство в счет брать не стоит). И, конечно же, Зеленскому и Гончаруку все-таки нужно заняться вопросами экономики – посодействовать выводу из кризиса украинского машиностроения, смягчить налоговую политику, снизить импортные пошлины на автомобили и различное оборудование, чтобы жители промышленно развитых регионов Украины могли заниматься производством, открывать ремонтные мастерские и не искать лучшей жизни в России», – резюмирует эксперт.