На Донетчине двух депутатов обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины

На Донетчине передали в суд дела депутатов, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства завершено досудебное расследование уголовных производств по ч. 1,2 ст. 110 УК Украины в отношении двух депутатов, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета, понимая незаконный характер своих действий, рассмотрела и положительно проголосовала за проведение "референдума" относительно самостоятельности "ДНР", а ныне депутат Константиновского районного совета, занимая в то время должность председателя так называемой участковой комиссии, организовал составление и подписание протоколов о результатах незаконного опроса граждан», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.