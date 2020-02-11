Ползучая интеграция украинского Донбасса: Эксперт пояснила, сделает ли Россия из «Л-ДНР» федеральную территорию

В обновленной конституции Российской Федерации может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением. Российские политологи считают, что эта концепция рассчитана на признанные Россией Абхазию и Южною Осетию, а также на не признанные ею «ДНР», «ЛНР» и Приднестровье. Такая возможность может быть прописана в новом российском законодательстве, но вряд ли РФ ей воспользуется в отношении Донбасса. Такое мнение «Донецким новостям» высказала аналитик Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Мария Золкина.

Она подчеркнула, что создание федеральных территорий с прямым федеральным подчинением – это ноу-хау российского законодательства. «Эта идея возникла в контексте перестройки российской Конституции, а вся эта история призвана служить только одной цели – неограниченному пребыванию у власти Владимира Путина с максимальной концентрацией властных полномочий в его руках и руках его ближайшего окружения. В этой связи можно предположить, что статус федеральных территорий может быть уготован тем частям других государств, которые Россия де-факто оккупировала (хоть де-юре они считаются как бы отдельными субъектами)», – сказала аналитик.

Золкина не исключает, что Путину (кроме формальных изменений в конституцию и формального перераспределения полномочий между разными ветвями власти) нужен еще какой-то геополитический, международный компонент. «Для объяснения новой архитектуры власти», – уточнила она.

В геополитическом плане «федеральные территории» могут стать статусом для захваченных Россией земель иных государств. «В 2014 году именно международная проблема (противостояние РФ с Украиной, обострение отношений России с Западным миром) послужило внутреннему сплочению (на определенный срок) российского общества. Путин стабильно, перманентно, на протяжении всего своего пребывания у власти, использует обострения на международном направлении для того, чтобы сплотить общество, повысить градус внутренней мобилизации, градус ненависти к "внешнему врагу". И если рассматривать запланированные изменения с этой точки зрения, то такой вариант возможен – федеральные территории будут рассматриваться как статус для оккупированных территорий. И Путину в ракурсе предлагаемых им конституционных изменений будет удобно легализовать экспансию, показать, что РФ "расширяется". Концепция расширения, российской экспансии тождественна концепции имперского величия российского государства в нынешней его парадигме», – считает Золкина.

«Однако (и это очень важный момент) – я ни в коем случае не ставлю знака равенства между идеей федеральных территорий и тем, что именно так Россия и поступит с теми же оккупированными частям Донецкой и Луганской областей», – подчеркнула она.

По мнению Золкиной, Россия вполне способна де-факто интегрировать захваченные территории (которыми фактически управляет) в свою политическую, экономическую, даже социальную систему. «РФ фактически уже сделала это – и без присваивания им какого-либо официального статуса. А потому России, с моей точки зрения, даже ради продолжения накачки вирусом имперского величия российского общества, менее выгодно идти по пути официального признания за этими территориями какой-то связи с российским государством», – говорит аналитик.

«Финансово оккупированный Донбасс уже инкорпорирован в РФ (там – рублевая зона), активно ведется паспортизация, система образования тоже – российская, равно как телевидение. Все происходит под российским политическим крылом. Де-факто происходит ползучая интеграция украинского Донбасса в соответствующие процессы внутри российского государства. И для этого РФ не нужно присваивать этим территориям никакого нового статуса», – поясняет Золкина.

«Идея федеральных территорий с прямым федеральным подчинением для РФ более опасна и рискованна (если мы говорим о присвоении такого статуса оккупированным территориям). Россия больше заплатит за признание. И это уже будут не догадки, не домыслы, а официальное признание оккупации. А РФ это не выгодно. Что бы там не говорили российские политологи, на официальное признание оккупации в ближайшее время РФ не пойдет. Даже в контексте перестройки российской конституции», – уверена эксперт.

РФ важно сохранить за неподконтрольными территориями Донбасса видимость ареола псевдосамостоятельности. «Чтобы пытаться их на условиях РФ вернуть в состав Украины, или использовать их для шантажа. Если же Кремль признает свое руководство, управление этими территориями, моментально рушится вся логика действий РФ в отношении Украины по этому конфликту. И Минские договоренности, и вообще все переговоры сходят на "нет". И сценарий возвращения этих территорий в состав Украины на российских условиях будет автоматически невозможен», – резюмировала Мария Золкина.