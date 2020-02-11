Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции, – Песков

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», – сказал Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока «не формализованы».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией «кого с кем» будет заниматься Козак, Песков ответил: «Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно».