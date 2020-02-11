В «ДНР» назвали количество заболевших гриппом и ОРВИ

В «ДНР» заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на четверть увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Согласно данным еженедельного эпидемиологического мониторинга, было зарегистрировано 8357 случаев ОРВИ и гриппа. Общий показатель заболеваемости составил 36,6 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 25,8%», – сказано в сообщении.

«Подъем [заболеваемости] наблюдается во всех возрастных группах, а наиболее интенсивный – среди взрослых в возрасте 30-65 лет. Доля детей в общей структуре заболеваемости – 78%», – утверждают в «республике».