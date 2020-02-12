Широкино разрушено, его жители превратились в дважды дискриминированных ВПЛ, – правозащитник

Село Широкино (Донецкая обл.) в ходе активных боевых действий было разрушено, а его жители превратились в дважды дискриминированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил правозащитник, председатель общественной организации «Восточноукраинский центр общественных инициатив» Владимир Щербаченко. Брифинг на тему: «Презентация правозащитного отчета "Крайняя точка" о нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права в селе Широкино во время вооруженного конфликта на Донбассе» прошел сегодня, 12 февраля, в Киеве.

Правозащитник напомнил, что 5 лет назад украинскими силами была проведена наступательная операция. После этого незаконные вооруженные формирования провели контрнаступление.

В результате, в первую очередь, обстрелов НВФ мирные жители были вынуждены покинуть Широкино. И в дальнейшие годы село было фактически полностью разрушено. «А его жители превратились в дважды дискриминированных ВПЛ», – отметил Владимир Щербаченко.

По его словам, общественная организация «Восточноукраинский центр общественных инициатив» занимается документированием нарушений прав человека. В том числе правозащитники изучали ситуацию в Широкино, чтобы описать ее.

«Сейчас основные события, связанные со страданиями гражданских лиц, смертями военных, они происходят (после того как линия разграничения более-менее стабилизировалась) вдоль "серой зоны". Одним из таких показательных примеров и жизни, и проблем, которые существуют вдоль линии разграничения – это и есть село Широкино. Крайняя южная точка линии разграничения», – сообщил Щербаченко.

Правозащитники решили отследить ситуацию. Информацию они собирали из открытых источников, публикаций СМИ, отчетов международных организаций, проводили интервью с пострадавшими, направляли запросы в госструктуры. На основании полученных данных и был составлен отчет.

Напомним, в Донецкой области Широкино, что в 15 км к востоку от Мариуполя, теперь – село-призрак, оставшееся на линии фронта без единого местного жителя. Боями и обстрелами здесь уничтожено почти все – дома, санатории, объекты инфраструктуры. Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.

Также сообщалось, что в Мариуполе из переселенцев, переживших тяжелый стресс во время боевых действий в Широкино, умерли 70 человек в возрасте от 45 до 70 лет. Основная причина смерти – сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульты и инфаркты. Сегодня широкинцы думают, что их судьба никого не волнует.