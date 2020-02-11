Энергетики полностью восстановил энергоснабжение в 91 населенном пункте на Донетчине

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули свет во все населенные пункты, пострадавшие от непогоды в Донецкой области. Восстановлено энергоснабжение 91 населенного пункта, 774 трансформаторных подстанции и распределительных устройств, 67 линий электропередач. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что в результате плохих погодных условий больше всего энергетическая инфраструктура пострадала в Селидовском, Волновахском и Мангушском районах Донецкой области. Циклон бушевал несколько дней и привел к значительным повреждениям. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 100 ремонтных бригад ДТЭК Донецкие электросети и 60 единиц техники. Для ускорения восстановления энергоснабжения клиентам в наиболее пострадавшие районы были переброшены бригады из других районов. Энергетики работали в усиленном режиме в течении 5 дней.

«Последние несколько дней ситуация в области была очень сложной, но наши сотрудники справились с ней приложив максимум усилий для возобновления электроснабжения нашим клиентам. Сегодня это уже пройденный этап, и мы благодарим наших клиентов за их терпение и понимание», – отметил Алексей Дегтярев, генеральный директора ДТЭК Донецкие электросети.

Также сообщается, что с начала стихии колл-центр компании принял более 5,8 тыс. обращений жителей. В связи с большим количеством звонков смены были усилены дополнительными операторами.