Самый низкий уровень оплаты в Украине: Сколько жители Донбасса задолжали за коммуналку (Инфографика)

В Украине уровень задолженности населения за коммуналку в 2019 году вырос до 58,4 млрд грн. Это на 13,1% больше, чем годом ранее. Больше всего выросли долги за вывоз бытовых отходов и холодную воду. Задолженность населения за поставки газа выросла на 5,5%. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает «Слово і Діло».

Так, эксперты проанализировали данные Госстата по состоянию на 10 февраля 2020 года. Согласно им, самый высокий уровень задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Днепропетровской и Харьковской областях – 7,7 млрд и 7,1 млрд грн соответственно. Долги в Киеве составляют 6,7 млрд грн.

В Донецкой области задолженность населения за коммуналку составляет 5,5 млрд грн, в Луганской области – 2 млрд.

Самый маленький долг у жителей Житомирской области – 427,5 млн грн.

Как отмечается, по сравнению с 2018 годом, уровень оплаты за коммунальные услуги в прошлом году вырос на 39%: в 2018 году население заплатило всего 88,8 млрд грн, в 2019 году – 123,4 млрд грн.

Самый высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг во Львовской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях. В этих регионах есть даже небольшая переплата, но она появилась за счет погашения долгов предыдущих периодов.

Больше, чем на 98%, оплачены услуги ЖКХ в Киевской и Николаевской областях. В столице население оплатило услуги на уровне 94,6%. Самый низкий уровень оплаты – в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее эксперты проанализировали, сколько украинская семья тратит на коммунальные услуги, и как менялись тарифы на протяжении последних 15 лет.