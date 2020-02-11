Зеленский рассказал о масштабном проекте строительства дорог в Украине

В Украине с марта 2020 года начинается реализация масштабного проекта строительства дорог «Большое строительство». Об этом сегодня, 11 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование» в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, строительство дорог является приоритетом для украинской власти. «Мы хотим соединить качественным сообщением все уголки нашей страны: восток, запад, север, юг. Мы должны усилить культурные и социальные связи, а также – сделать доступными важные объекты: наши больницы, детские сады и опорные школы», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что в текущем году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на это предусмотрены беспрецедентные средства – более 85 млрд грн. «Это, во-первых, 31 млрд из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 млрд под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят Укравтодору все это сделать», – сообщил президент.

Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность строительства местных дорог. «Мы ставим перед собой цель построить в этом году 2,5 тыс. км дорог местного значения. Для достижения этой цели есть выделенные рекордные 22,2 млрд грн. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году», – добавил Зеленский.

Президент отметил, что масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест.

«Правительство в сжатые сроки должно принять все необходимые решения для максимально быстрого начала работ и использования этих средств», – заявил глава государства.

Напомним, в Украине в 2020 году правительство планирует максимально раннее начало дорожного сезона, чтобы построить рекордное количество дорог. Сезон дорожных работ должен начаться 1 марта.

Как сообщалось ранее, в Кабмине пообещали, что ремонтов дорог «ямочным» способом больше не будет.