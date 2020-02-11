Донетчина: С утра спасатели освободили из снежных заносов почти два десятка авто (Фото)

Сегодня, 11 февраля, с самого утра в Донецкой области спасатели успели освободить из снежных заносов почти два десятка автомобилей. Наибольшее количество обращений о помощи поступило к спасателям Марьинского района. Кроме того, водителям помогали спасатели в Волновахском, Покровском, Никольском и Александровском районах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

Так, спасатели Марьинки оказывали помощь водителям и освобождали из снежного плена легковые автомобили, рейсовые автобусы и грузовики. В целом, к 12:00 в Службу спасения поступило 5 сообщений о помощи, из которых два – коллективные.

В 8:55 в Службу спасения поступило сообщение о необходимой помощи водителю рейсового пассажирского автобуса, который, в связи со сложными погодными условиями, не справился с управлением, съехал на обочину дороги и не мог самостоятельно вернуться на проезжий участок автодороги. На место вызова на автодорогу Никольское – Тополиное были направлены дежурные 100 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Спасатели с помощью шанцевого инструмента освободили рейсовый автобус из снежного заноса и с помощью буксировочного троса вытащили застрявший автобус на дорогу с твердым покрытием.

А в 09:01 на телефон Службы спасения поступило сообщение о необходимой помощи сразу от нескольких водителей и владельцев транспортных средств, а именно: водителей двух грузовиков, легкового автомобиля и рейсового автобуса. Все они направлялись по автодороге в Марьинском районе, за пределами села Успеновка.

Чуть позже, в 9:47, в помощи нуждался водитель грузовика, который во время движения по автодороге Селидово – Красногоровка застрял в снежном сугробе и не смог самостоятельно выехать. В 10:10 в Службу спасения поступило сообщение от водителя грузового транспортного средства, который не мог самостоятельно выехать из снежного заноса при въезде в село Победа.

А в 11:39 в Службу спасения вновь поступило коллективное сообщение от владельцев легковых автомобилей, которые в 7 км от села Новомихайловка также застряли в снежных сугробах.

Также, о 11:49 к спасателям обратился водитель автобуса «Богдан», который застрял в снежном сугробе на автодороге между Курахово и Марьинкой.

Во всех случаях спасатели 7 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления с помощью буксировочных тросов и техники изъяли транспортные средства из снежных заносов и вытащили их на проезжую часть дороги для дальнейшего движения.

Всего от Главного управления было привлечено 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки спасатели Донетчины помогли водителям 4-х грузовиков преодолеть сложные участки дорог.