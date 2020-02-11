Паспортный ажиотаж: В Дружковке предупредили о росте очередей в ЦПАУ

В Дружковке (Донецкая обл.), как и по всей Украине, не падает спрос на паспортные услуги, ведь с 1 марта 2020 года пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться на основании загранпаспорта. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Дружковского городского совета.

Так, нововведение будет касаться только граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 декабря 2019 года № 1056 «О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией». «Таким образом, уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами. При этом при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет», – говорится в сообщении.

В Дружковке с августа 2019 года жители города имеют возможность получить паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем не только в подразделении Государственной миграционной службы (ГМС), так и через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Однако документы на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу принимаются по всей территории страны, независимо от регистрации места жительства.

Как уточняется, рост очередей в ЦПАУ обусловлен тем фактом, что кроме желающих оформить загранпаспорт есть большое количество тех, кто должен получить новый внутренний паспорт в форме карточки – пока это граждане в возрасте 14-16 лет. «Они нуждаются в услугах от того же персонала на тех же рабочих местах. В связи с повышенным спросом на загранпаспорта и ограниченными техническими возможностями оформления документов, предварительная запись на прием для получения паспортных услуг осуществляется в ЦПАУ Дружковки один раз в две недели в понедельник (24.02.2020) на следующие две недели (с 02 по 13 марта 2020 года). Запись является индивидуальной, бронирование и передача записи в очереди посторонним лицам запрещены», – добавили в пресс-службе.

Также сдать документы на изготовление загранпаспорта возможно, как в близко расположенных подразделениях ГМС (Краматорск, Константиновка, Славянск), так и в ЦПАУ городов Доброполье и Славянск, Шаховской ОТГ.

График работы ЦПАУ в Дружковке:

понедельник, вторник, четверг: с 09:00 до 16:00;

среда: с 09:00 до 20:00;

пятница: с 08:30 до 15:30;

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

Прием осуществляется без перерыва на обед.