Слишком длинные списки: Зеленский говорит о нескольких этапах обмена пленными

Обмен пленными пройдет в несколько этапов. Такое мнение в интервью «Интерфакс-Украина» высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что «там длинные списки, их надо разбивать».

«На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому это процесс будет делиться на несколько обменов», – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных украинской власти территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.