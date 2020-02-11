В «ДНР» назвали количество людей, получивших российские паспорта

Жители неподконтрольной украинским властям части Донецкой области подали более 90 тыс. комплектов документов на получение российских паспортов в упрощенном порядке. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Органы и подразделения миграционной службы ДНР по состоянию на 10 февраля 2020 года приняли 90 тыс. 978 заявлений о приеме в гражданство РФ», – говорится в сообщении.

«На данный момент 74 тыс. 716 жителей республики уже получили в упрощенном порядке российские паспорта», – уверяют в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» введение электронной очереди на подачу документов для оформления российского паспорта и «республиканского» «паспорта» не ускорило процесс по их выдаче.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» у отделений «Почты Донбасса» собираются очереди желающих получить талон на подачу документов. В частности, в соцсети показали «очередь за очередью» в Горловке.