С хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и Российской Федерации на довоенный уровень. Об этом сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны», – сказал он.

Кроме того, Зеленский указал, что Россия может сама сегодня начать решать этот вопрос.

«Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях», – пояснил он.

Зеленский считает, что в таком прагматичном формате и могут быть отношения между украинцами и россиянами, если не будет войны.

«То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю», – подчеркнул он.