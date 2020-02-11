Синоптики информируют об опасном метеорологическом явлении на Донетчине

В Донецкой области синоптики информируют об опасном метеорологическом явлении. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Так, по данным Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, ночью 11 февраля на территории Донецкой области ожидается южный ветер, 15-20 м/с, который сохранится днем ​​этого же числа.

12-13 февраля предполагается облачная погода. 12 февраля – осадки, местами значительные. На дорогах гололедица, снежный накат, налипание мокрого снега. Ветер ночью – южный, днем ​​– западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

13 февраля синоптики прогнозируют без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/ с. Температура воздуха ночью и днем ​​составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

14-15 февраля – переменная облачность.

14 февраля – без осадков. 15 февраля – без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем ​​– от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.