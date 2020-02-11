В Славянске погибли пожилые супруги: Отравились угарным газом

В Славянске (Донецкая обл.) полиция расследует гибель пожилой пары от отравления угарным газом. Тела мужчины и женщины обнаружили их родственники. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправная печь. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

«В полицию Славянская поступило сообщение от женщины, которая обнаружила свою 68-летнюю сестру и ее мужа без признаков жизни. В частный дом была направлена ​​следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

Как установила полиция, по предварительным данным, супруги отравились угарным газом из-за неисправной печи. «Тела погибших находились в постели», – добавили правоохранители.

Отмечается, что событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» УК Украины.

По информации правоохранителей, с начала года в Донецкой области из-за нарушения правил пожарной безопасности погибли 19 человек. По всем фактам были открыты уголовные дела.

«Призываем быть осторожными при обращении с огнем и электроприборами. Не оставляйте на ночь печь или включенные обогреватели. Не используйте неисправную или самодельную технику, регулярно проверяйте состояние техники», – добавили в полиции.