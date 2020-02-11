Министр рассказал, будет ли продлен запрет на российские соцсети и медиа в Украине

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа. Об этом заявил министр Владимир Бородянский, сегодня, 11 февраля, передает «РБК – Украина».

В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета. «Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно», – сказал министр.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. Документ предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети. Кроме того, провайдеров обязали заблокировать доступ к сервисам самого Mail.ru. Также заблокирован доступ к сервисам «Яндекса» за исключением главной страницы поисковика. Данные санкции вступили в силу 1 июня 2017 года.