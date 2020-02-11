«Еленовка. Сразу на заезд»: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:46. На 9:30 по украинскому времени из Украины машин нет вообще, пешеходов на улице тоже не видно. Сейчас вот на выезде с украинского БП почему-то стоим. На украинском "нуле" людей пеших очень много, автобусов на 10 точно. Потому и стояли, что из-за людей невозможно проехать было. Машин на "нуле" почти нет, 3-4 максимум. На ДНР перед "нулем" из Украины 4 машины, перед постом на въезд машин 25 примерно. С пешими сетка пустая на ДНР, люди просто идут по ней и кучкуются в конце где автобусы их на "нуль" украинский везут. Машин перед БП в два ряда – один заканчивается где-то машин через 20, а одна очередь – аж почти до поста, где перевозы документы оставляют».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «14:17. Каргилл на 14:30 (по местному времени, – ред.) – до чебуреков».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Максим: «11:11. Еленовка стоит 2 часа уже без движения»;

Ден: «11:53. Еленовка начала двигаться»;

Аннушка: «14:40. Еленовка. Сразу на заезд»;

Сергей: «14:47. А Новотроицк стоит, очень медленно».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Наталья: «12:13. Гнутово в Мариуполь – полный п***ц, на ДНР-паспортном простояли 1,5 часа, на "нулевом" днр – 2 часа и перед украинским машин 70».

О ситуации КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: