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Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть военного вертолета (Фото)

11.02.20 17:07
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

На Луганщине контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной технике. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории Российской Федерации груз должен был встретить его подельник.

Сейчас следователи спецслужбы в рамках начатого досудебного расследования собирают доказательства противоправной деятельности правонарушителя и его подельников. Устанавливаются источники происхождения агрегата.

«Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения», – добавили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

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