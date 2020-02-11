Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в Нормандской формате 9 декабря 2019 года в Париже.

«Глава Украинского государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Владимир Зеленский также отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

«Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных лиц Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана», – добавили в пресс-службе.