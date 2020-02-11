На Донетчине обсудили способы поддержки людей, живущих на линии разграничения

В Донецкой области обсудили возможность эффективной работы между военными структурами и мирными жителями в зоне конфликта с привлечением представителей военно-гражданских администраций. Об этом сегодня, 11 февраля, шла речь на встрече областной администрации с руководством международной неправительственной организации «Центр по защите гражданских лиц в условиях конфликта» (CIVIC), сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Вадима Филашкина, наибольшую потребность в помощи испытывают люди, которые живут в прифронтовых населенных пунктах.

«Я считаю, что та помощь, которую вы оказываете жителям центральной территории Украины, является очень полезной и необходимой. Но нужно чувствовать разницу в потребностях людей, живущих вблизи территории вооруженного конфликта. Мы стараемся поддерживать и помогать таким людям не только материально, но и психологически. Занимаемся восстановлением жилья, пострадавшего в результате обстрелов, помогаем получать гуманитарную помощь, потому что люди на линии разграничения требуют большей заботы и внимания со стороны государства», – отметил Филашкин.

Как уточняется, CIVIC работает в Украине с 2016 года и поддерживает диалог со многими правительственными структурами Украины на национальном и местном уровнях по вопросам защиты и оказания помощи пострадавшему гражданскому населению в зоне конфликта.

«Сейчас при финансовой поддержке Федерального правительства Германии и Европейского Союза, CIVIC реализует ряд проектов по усилению защиты гражданского населения в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины и повышения способности ВСУ предупреждать ущерб гражданским лицам и обеспечивать их доступ к услугам и помощи. Вместе с этим CIVIC поддерживает инициативу развития эффективного диалога между военными структурами и гражданским населением в зоне конфликта», – подчеркивается в сообщении.