Выжили при обстрелах: В Авдеевке супруги создают уникальные произведения и сувениры (Фото)

Не покидавшие Авдеевку (Донецкая обл.) даже во время активных боевых действий Игорь и Татьяна Панчук развивают в прифронтовом городе свою кофейню и сувенирную лавку. «Донецким новостям» супруги рассказали о том, почему не уехали подальше от войны, как раскрыли в себе талант рукоделия и откуда черпают вдохновение.

Семья Панчук – местные жители Авдеевки. В 2014 году они открыли небольшое уютное заведение под названием «Чай и кофе у Игоря», где радушно встречали авдеевцев, гостей города и военнослужащих, потчевали ароматными горячими напитками. Игорь считает, что сваренный в турке (как у него) кофе гораздо вкуснее сделанного автоматической машиной. Даже зерна для напитка предприниматель старается измельчать в ручной кофемолке, хотя имеет для таких целей и специальную электрическую технику.

Ценители такого «ручного» подхода спешат с утра в кофейню Игоря, чтобы успеть взбодриться перед работой.

Татьяна во всем поддерживает мужа и помогает в создании уюта в заведении. Она генерирует идеи, придумывает и изготавливает подарочные конверты, шьет и вяжет различные игрушки, сувениры, обереги.

Были причины остаться в Авдеевке

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Игорь с Татьяной приняли трудное для себя решение – остаться и никуда не переезжать. Причин было несколько. Первая – все нажитое за жизнь имущество, и в том числе, кофейня, в которую семейство вложило все средства и душу, находилось в Авдеевке. Предпринимателю с женой нужно было все бросить и начинать на новом месте с нуля.

Вторая причина – не было страха за дочь и внука. К этому времени дочь уже была замужем, и вместе с сыном находилась в безопасности, далеко от Украины – в предместье Сеула (столицы Южной Кореи). Дочь звала родителей к себе, но они отказались.

Кроме того, в 2014-м многие, и семья Панчук в том числе, думали, что война – это ненадолго, и потому, надеясь на ее быстрое завершение, рассчитывали пересидеть в городе.

Однако количество и массивность артобстрелов не только не уменьшались, а и порой становились масштабнее и убийственнее.

Так 28 января 2015 года в период очередного обострения боевых действий снаряд приземлился прямо возле их кофейни. Сам хозяин заведения в тот момент разговаривал с другом на улице, Татьяна же находилась внутри. (Тогда уже длительный период в городе не было света, а из-за частых попаданий в многоэтажки в квартире жить было опасно, поэтому семья Панчук на какое-то время поселилась у себя в кофейне).

Осколки от разрыва снаряда тогда разлетелись во все стороны: попали в дерево, ранили мужчину на улице, а Игоря чудом не зацепило.

«Кафе наполнилось дымом, осколки в стенах. И парадокс: она (Татьяна, – ред.) – женщина, и оказалась смелее многих мужиков. Когда мина прилетела, друга сильно ранило осколками – у него живот вспорот, кишки наружу – Таня быстро тряпки какие-то вынесла перевязать его. В тот момент тут столько мужиков стояло – все испугались и убежали… Тогда "скорую" вызывать было нереально: заправки не функционировали, мобильная связь работала плохо… А тут как раз мимо проезжал хлопец знакомый – Леха Рослов, который сейчас возглавляет Константиновский район. Он отвез раненого парня в больницу, и его спасли», – рассказал глава семьи Панчук.

На память о том страшном дне в стенах заведения осталось много мелких осколков, которые, чтобы не портили интерьер, Игорь прикрыл древесными дисками.

Игорь Панчук в кофейне

Также о кровавых событиях напоминает и самовар, получивший серьезную вмятину – такова была сила удара частиц разорвавшегося боеприпаса.

Игорь вспоминает, что в 2014-2015 годах самовары очень пригодились. «Это мои кормильцы! Только благодаря им и выживали», – говорит хозяин кофейни.

Игорь Панчук в кофейне

После этого случая авдеевцы решили не испытывать судьбу: забили вход в свое поврежденное заведение фанерой и досками, вывезли, что можно было. Переехали жить не домой, а в кафе к другу, и повесили вывеску, адресованную мародерам, которую часто потом фотографировали отечественные и зарубежные журналисты: «Мужики! Я пустой! Прошу вас, не ломайте! Мир!».

Однако заколоченным «Чай и кофе у Игоря» простояло недолго. Когда в Авдеевке стало потише, семейство Панчук снова вернулось в кофейню – восстанавливать и дальше работать.

Ужасов военного времени не смог пережить домашний любимец творческой пары. Татьяна рассказала, что из-за артобстрелов у их кота дважды случился инсульт, и его не стало.

Проживание в городе у линии фронта, под угрозой стать жертвой спонтанного обстрела, способствовало тому, что супруги Панчук стали относиться ко многому с юмором, больше смеяться, радоваться жизни, ценить каждый прожитый день. Чего только стоит вывеска на стене заведения, где часто любят собраться почаевничать местные мужчины: «Клуб анонимных обжор "Пыльные гантели"».

Handmade игрушки

От печальных событий вокруг могли отвлечь только редкое общение с дочкой и внуком, и творческий процесс.

Например, Татьяна с головой окунулась в создание игрушек. Образы рождаются спонтанно и часто созвучны с настроением автора. Это могут быть веселые или печальные коты, кошечки-балерины, забавные мыши, хранители домашнего очага – домовички или персонажи любимых произведений народного творчества вроде Бабы Яги.

«Рукоделием я занимаюсь давно – всегда обшивала, обязывала себя, мужа, дочку – вплоть до верхней одежды. А начать шить игрушки всегда мечтала. Когда дочь выросла, появилось свободное время… За вечер могу несколько поделок или пару шапок связать», – поделилась Татьяна.

Handmade игрушки у нее продуманы до мелочей: лицо или мордочка, как правило, вышиты вручную, отдельно связаны или сшиты одежка, обувь и аксессуары.

«Каждая игрушка у нас – это не просто плод воображения, это эмоция. Все изделия здесь сделаны с душой», – подчеркнула мастерица.

Технике коллажей из ниток названия еще не придумали

В это время Игорь тоже открыл в себе необычный талант. Чтобы порадовать супругу, он создал коллаж-картину романтического содержания из ниток. Жена оценила работу и поддержала супруга.

«Раньше, до войны, мы занимались цветами и оформлением подарков. Поэтому у Игоря были какие-то творческие задатки. Но при этом он даже рисовать не умел. А здесь, посмотрите, в фигурах животных, людей соблюдены все формы и пропорции. То, что он создает, это уникально. Мы смотрели в интернете и ничего подобного не нашли. Если честно, до конца даже не понимаю, как назвать технику, в которой муж работает», – призналась Татьяна.

Сам же Игорь поясняет, что начинал работать только с нитками, которые наматывал и приклеивал на заготовки. Затем стал использовать и другие, в основном, натуральные материалы – мох, кора деревьев, перья птиц и т. д. Со временем авдеевский мастер стал приклеивать (набивать) нитки маленькими пучками, создавая таким образом нужную текстуру с имитацией под шкуру или шерсть у животных.

Кроме того, по словам Татьяны Панчук, супруг сам придумал, как «оживить» взгляд поделкам. Глаза животных выглядят правдоподобно, поскольку сверху покрываются капелькой специального клея, который при застывании образует выпуклую прозрачную пленку.

Произведения Игоря Панчука – самой разной тематики: фэнтези или сказочной-мультяшной (пушкинские Кот ученый, Золотая рыбка и др., белки из м/ф «Ледниковый период», битва орков и пр.), зоологической (например, животные в дикой природе), юмористической («Протест животных») и др.

Игорь признался, что старается делать максимально реалистично: если это дикая природа, то столкновения между зверьми не избежать, поэтому изображает и гиен, пожирающих буйвола, и зубастого крокодила с раскрытой пастью, готового укусить, и т.д.

Произведения авдеевцев украшают стены их кофейни и радуют глаз посетителей оригинальностью, буйством воображения и смыслом, заложенным даже в мелких поделках. «Вот, посмотрите, у Кота ученого в лапах – книжка. В ней – желтые страницы, под старину. Специально старался подобрать», – рассказывает Игорь.

Сейчас Игорь завершает коллаж по мотивам известного мультфильма «Ежик в тумане».

Надеясь на мир реальный

Супруги Панчук признаются, что от творчества и общения с клиентами не устают, и даже наоборот – такой труд им в радость. Они все время заняты ручной работой – каждый своей, однако им вовсе не скучно вдвоем, всегда есть, о чем поговорить, посоветоваться или пошутить.

«Мне не бывает скучно. От своего занятия я вообще балдею! Получаю удовольствие от работы как с людьми, так и с подручными материалами», – поделился Игорь.

Так авдеевцы и живут: работают в удовольствие, в своих работах создают неповторимый сказочный мир, но очень надеются на мир реальный.