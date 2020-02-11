На Луганщине руководителя ОТГ поймали на взятке

На Луганщине руководителя объединенной территориальной громады разоблачили на систематическом получении взяток. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что правоохранители задержали чиновника «на горячем».

«Следствием установлено, что чиновник требовал и получил от представителя физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за продажу имущества объединенной территориальной громады без заключения договора купли-продажи и уплаты его реальной стоимости в пользу ОТГ», – рассказали в прокуратуре.

10 февраля этого года указанное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий по использованию служебного положения, сопряженных с вымогательством неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.

«Отметим, что указанного голову объединенной территориальной громады уже третий раз уличили в совершении коррупционного преступления. Так, в 2018 году должностное лицо было задержано на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 55 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины), в 2019 году его же уличили в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины) и завладении бюджетными средствами в размере 180 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, их судебное разбирательство продолжается», – подчеркнули в пресс-службе.