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Пересечение линии разграничения на Донбассе: Инструкция для иностранцев и лиц без гражданства

16.02.20 14:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Команда благотворительного фонда «Восток SOS» подготовила инструкцию – как иностранцам пересекать линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, въезд и выезд из временно неподконтрольные украинской власти территорий Донбасса, осуществляется только через установленные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). На данный момент их пять.

Для Луганской области:

  • дорожный коридор КПВВ «Станица Луганская».

Для Донецкой области:

  • дорожный коридор КПВВ «Майорское»;
  • дорожный коридор КПВВ «Марьинка»,
  • дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое»,
  • дорожный коридор КПВВ «Гнутово».

Что нужно для пересечения линии разграничения?

Иностранцам или лицам без гражданства необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:

  • национальный паспорт или документ, его заменяющий;
  • удостоверение лица без гражданства;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • свидетельство на постоянное или временное проживание.

Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?

  • на официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (правозащитники рекомендуют пользоваться этим способом);
  • подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр или координационную группу.

Важно:

  1. Оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте не требует сканирования или предоставления копий любых документов.
  2. Оформление разрешения осуществляется на украинском языке.
  3. Если при заполнении анкеты вы допустили ошибку:
  • Пока ваше заявление находится «В обработке» вы можете исправить ошибку через кнопку «корректировать».
  • Если разрешение уже оформлено и в нем есть ошибка – вам нужно обратиться к представителям координационных групп и центров, с заявлением об удалении разрешения.

Это можно сделать, отправив письмо на адрес atc@ssu.gov.ua или coordination_group_m@ukr.net, в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также предоставить скан-копию вашего документа.

Дополнительно такое заявление можно отправить по почте в адрес координационных групп и центров или обратиться по телефонам, которые найдете по ссылке – https://urp.ssu.gov.ua/ua/contacts. После этого оформить новое разрешение, через раздел «Подати заяву».

Как убедиться, что вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?

На официальном веб-сайте СБУ (https://urp.ssu.gov.ua/) есть информация о состоянии рассмотрения заявления и принятия решения, а именно о: предоставлении или отказе в предоставлении пропуска – не позднее чем в течение 15 дней с даты регистрации соответствующего заявления. Статус оформления заявления можно проверить в разделе «История подачи заявлений».

Разрешение можно считать оформленным после появления надписи «оформлено».

Где фиксируется, что я пересекал линию разграничения?

Информация о лицах и транспортных средствах, въезжающих или выезжающих с временно неподконтрольных украинской власти территорий, фиксируется работниками Госпогранслужбы. В документах, представляемых на контроль, проставляется специальная отметка.

Важно: Срок действия пропуска на въезд-выезд на временно неподконтрольные украинской власти территории для иностранцев и лиц без гражданства – 20 дней. Правозащитники призывают учитывать это при планировании вашей поездки.

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