Пересечение линии разграничения на Донбассе: Инструкция для иностранцев и лиц без гражданства

Команда благотворительного фонда «Восток SOS» подготовила инструкцию – как иностранцам пересекать линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Так, въезд и выезд из временно неподконтрольные украинской власти территорий Донбасса, осуществляется только через установленные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). На данный момент их пять.
Для Луганской области:
- дорожный коридор КПВВ «Станица Луганская».
Для Донецкой области:
- дорожный коридор КПВВ «Майорское»;
- дорожный коридор КПВВ «Марьинка»,
- дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое»,
- дорожный коридор КПВВ «Гнутово».
Что нужно для пересечения линии разграничения?
Иностранцам или лицам без гражданства необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:
- национальный паспорт или документ, его заменяющий;
- удостоверение лица без гражданства;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- свидетельство на постоянное или временное проживание.
Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?
- на официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (правозащитники рекомендуют пользоваться этим способом);
- подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр или координационную группу.
Важно:
- Оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте не требует сканирования или предоставления копий любых документов.
- Оформление разрешения осуществляется на украинском языке.
- Если при заполнении анкеты вы допустили ошибку:
- Пока ваше заявление находится «В обработке» вы можете исправить ошибку через кнопку «корректировать».
- Если разрешение уже оформлено и в нем есть ошибка – вам нужно обратиться к представителям координационных групп и центров, с заявлением об удалении разрешения.
Это можно сделать, отправив письмо на адрес atc@ssu.gov.ua или coordination_group_m@ukr.net, в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также предоставить скан-копию вашего документа.
Дополнительно такое заявление можно отправить по почте в адрес координационных групп и центров или обратиться по телефонам, которые найдете по ссылке – https://urp.ssu.gov.ua/ua/contacts. После этого оформить новое разрешение, через раздел «Подати заяву».
Как убедиться, что вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?
На официальном веб-сайте СБУ (https://urp.ssu.gov.ua/) есть информация о состоянии рассмотрения заявления и принятия решения, а именно о: предоставлении или отказе в предоставлении пропуска – не позднее чем в течение 15 дней с даты регистрации соответствующего заявления. Статус оформления заявления можно проверить в разделе «История подачи заявлений».
Разрешение можно считать оформленным после появления надписи «оформлено».
Где фиксируется, что я пересекал линию разграничения?
Информация о лицах и транспортных средствах, въезжающих или выезжающих с временно неподконтрольных украинской власти территорий, фиксируется работниками Госпогранслужбы. В документах, представляемых на контроль, проставляется специальная отметка.
Важно: Срок действия пропуска на въезд-выезд на временно неподконтрольные украинской власти территории для иностранцев и лиц без гражданства – 20 дней. Правозащитники призывают учитывать это при планировании вашей поездки.