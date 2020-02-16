Пересечение линии разграничения на Донбассе: Инструкция для иностранцев и лиц без гражданства

Команда благотворительного фонда «Восток SOS» подготовила инструкцию – как иностранцам пересекать линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, въезд и выезд из временно неподконтрольные украинской власти территорий Донбасса, осуществляется только через установленные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). На данный момент их пять.

Для Луганской области:

дорожный коридор КПВВ «Станица Луганская».

Для Донецкой области:

дорожный коридор КПВВ «Майорское»;

дорожный коридор КПВВ «Марьинка»,

дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое»,

дорожный коридор КПВВ «Гнутово».

Что нужно для пересечения линии разграничения?

Иностранцам или лицам без гражданства необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:

национальный паспорт или документ, его заменяющий;

удостоверение лица без гражданства;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

свидетельство на постоянное или временное проживание.

Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?

на официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (правозащитники рекомендуют пользоваться этим способом);

подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр или координационную группу.

Важно:

Оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте не требует сканирования или предоставления копий любых документов. Оформление разрешения осуществляется на украинском языке. Если при заполнении анкеты вы допустили ошибку:

Пока ваше заявление находится «В обработке» вы можете исправить ошибку через кнопку «корректировать».

Если разрешение уже оформлено и в нем есть ошибка – вам нужно обратиться к представителям координационных групп и центров, с заявлением об удалении разрешения.

Это можно сделать, отправив письмо на адрес atc@ssu.gov.ua или coordination_group_m@ukr.net, в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также предоставить скан-копию вашего документа.

Дополнительно такое заявление можно отправить по почте в адрес координационных групп и центров или обратиться по телефонам, которые найдете по ссылке – https://urp.ssu.gov.ua/ua/contacts. После этого оформить новое разрешение, через раздел «Подати заяву».

Как убедиться, что вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?

На официальном веб-сайте СБУ (https://urp.ssu.gov.ua/) есть информация о состоянии рассмотрения заявления и принятия решения, а именно о: предоставлении или отказе в предоставлении пропуска – не позднее чем в течение 15 дней с даты регистрации соответствующего заявления. Статус оформления заявления можно проверить в разделе «История подачи заявлений».

Разрешение можно считать оформленным после появления надписи «оформлено».

Где фиксируется, что я пересекал линию разграничения?

Информация о лицах и транспортных средствах, въезжающих или выезжающих с временно неподконтрольных украинской власти территорий, фиксируется работниками Госпогранслужбы. В документах, представляемых на контроль, проставляется специальная отметка.

Важно: Срок действия пропуска на въезд-выезд на временно неподконтрольные украинской власти территории для иностранцев и лиц без гражданства – 20 дней. Правозащитники призывают учитывать это при планировании вашей поездки.