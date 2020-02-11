В «ДНР» назвали число выданных «паспортов»

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области более 415 тыс. человек получили «паспорта ДНР», начиная со времени их выдачи в марте 2016 года.

«С 2016 года в миграционную службу Донецкой народной республики поступило 472 592 заявления о выдаче паспорта гражданина ДНР. Всего было оформлено 415 182 паспорта», – говорится в сообщении «миграционной службы ДНР».

Ранее сообщалось, что на данный момент 74 тыс. 716 жителей на неподконтрольной территории Донетчины получили в упрощенном порядке российские паспорта.