Почему в РФ заговорили о возобновлении дипломатии с Украиной: Мнение экспертов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не против возобновления дипломатии между странами. В Кремле также подтвердили намерения взаимного возвращения послов в Киев и Москву. Однако, Министерство иностранных дел Украины не рассматривает такую идею. Кремль таким образом показывает свою непричастность к конфликту на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Владимир Золотарев, передает «Слово і Діло».

Золотарев убежден, что это очередная попытка показать, что Россия не является стороной конфликта и никогда не признает себя таковой. «В Кремле демонстрируют, что Украина перекладывает ответственность на Российскую Федерацию, но Москва ни в чем не виновата», – пояснил он.

По мнению Золотарева, в политике России ничего не изменилось, цели остались прежними, старые доктрины также. Эксперт подчеркнул, что отсутствие послов усложняет коммуникацию по дипломатическим каналам, но не критично.

«Например, на торговлю и экономическую деятельность отсутствие послов никак не влияет, что очень важно. Это сугубо дипломатические вещи, которые имеют ценность, но их практическое влияние довольно небольшое. Такие меры для нас оправданы», – считает политолог.

Эксперт убежден, что вопрос возвращения послов может быть актуальным только после завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма.

В свою очередь, политолог, директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, отметил, что такое заявление является следствием деятельности действующей украинской власти на «примирение» со страной-агрессором. К пагубным действиям эксперт отнес личные встречи президента Украины с президентом РФ, уступки в вопросе особого статуса Донбасса, разведение войск.

При этом Бала указал, что уступки украинских властей не привели к прекращению огня. Также, по его мнению, обмен пленными, которые являются гражданами Украины, на самом деле легитимизируют тезис агрессора о том, что в Украине происходит внутренний конфликт.

«Все это дает основания для русского министра говорить о возвращении дипломатических отношений на уровень послов, ибо РФ будто здесь ни к чему», – считает политолог.

Также он выразил убеждение, что разрывать дипломатические отношения нужно было с момента аннексии Крыма и не возобновлять их, пока Крым не будет возвращен в состав Украины. «Сегодняшние действия власти, к сожалению, ведут к ослаблению позиций Украины на международной арене и обостряют противостояние внутри страны», – подытожил Виталий Бала.