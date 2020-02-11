Грозит до 2 лет тюрьмы: Житель Мариуполя издевался над пожилой матерью

В Мариуполе полицейские привлекли к уголовной ответственности мужчину, который издевался над собственной матерью. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, житель Мариуполя более полугода причинял 62-летней родственнице физическую боль. Женщина терпела и не обращалась за помощью, надеясь, что сын исправится. Однако, ожидания ни к чему хорошему не приводили, и наконец, мариупольчанка рассказала о своей беде правоохранителям.

«С сообщением о домашнем насилии на линию 102 обратилась жительница Кальмиусского района. Женщина рассказала, что живет вместе с 33-летним сыном, который время от времени наносит ей травмы. По вызову была направлена мобильная группа по реагированию на сообщения о домашнем насилии», – говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, обидчик периодически злоупотребляет алкогольными напитками, после чего «с кулаками» идет к матери. По данному факту следователи Кальмиусского отделения полиции открыли уголовное производство по ст. 126-1 УК Украины (Домашнее насилие).

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.