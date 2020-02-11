Платежи за газ: Для тех, кто его не потребляет, плату за распределение снизят

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании сегодня, 11 февраля, предварительно одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем, сообщает « РБК – Украина ».

Как отметил глава комиссии Валерий Тарасюк, после общественного обсуждения постановление примут в марте.

Проектом изменений предусматривается, что для нового бытового потребителя или при условии отсутствия потребления природного газа в течение всего предыдущего газового года, годовая заказанная мощность определяется Оператором ГРС на уровне:

39 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

126 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Для тех потребителей, которые потребляли газ, годовая заказанная мощность определяется Оператором ГРС исходя из фактического объема потребления за прошлый год. В то же время, эти объемы не могут быть меньшими, чем для тех, кто газа не потреблял. То есть минимальные объемы – 39 куб. м для плиты, 126 куб. м – для подогрева воды, 314 куб. м – для отопления.

Отметим, плата за распределение газа установлена облгазами в среднем на уровне 1,20-1,30 грн на год. Таким образом, владелец пустой квартиры заплатит примерно 50 грн в год, а владелец пустого дома – около 400 грн.