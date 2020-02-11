Антитабачный законопроект: Какие запреты действуют в Украине сейчас (Инфографика)

В Верховной Раде Украины зарегистрирован антитабачный законопроект, которым предлагается запретить продажу электронных сигарет и табачных изделий лицам моложе 21 года. Какие запреты в отношении курения действуют в Украине сейчас и какие планируются новым законопроектом, как менялась стоимость сигарет и насколько много у нас курильщиков по сравнению с другими странами, проанализировали в инфографике «Слово і Діло».

Сейчас в Украине запрещено продавать табачные изделия лицам моложе 18 лет. На пачках сигарет размещаются медицинские предупреждения, которые занимают не менее половины площади упаковки. Также в стране запрещена любая реклама табачных изделий, только в местах продажи разрешается размещение информации о табачных изделиях.

Официально курение запрещено в общественных местах. Курильщики могут пользоваться специально отведенными для этого местами. Нельзя курить в лифтах и таксофонах, в учреждениях здравоохранения, учебных заведениях, детских площадках, спортивных заведениях, подъездах жилых домов, подземных переходах, общественном транспорте, ресторанах и культурных заведениях, на остановках общественного транспорта, а также в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кстати, в интернете тоже нельзя рекламировать табачные изделия. Исключение составляют сайты для совершеннолетних, обязательным условием доступа к которым является идентификация возраста.

За курение в общественных местах предусмотрен штраф, но сейчас, по сути, никого не штрафуют. На первый раз можно отделаться предупреждением или штрафом, который составляет 3-10 необлагаемых минимумов (51-170 грн). Если курильщик-нарушитель попадет в поле зрения полиции второй раз за год, штраф уже возрастет до 10-20 необлагаемых минимумов (170-340 грн).

Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее, чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении санкции.

За курение в общественном транспорте штраф составляет 85-340 грн. К общественному транспорту относят вагоны и тамбуры пригородных поездов и поездов местного и дальнего сообщения, суда, метрополитен, автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи.

Инфографика: «Слово і Діло»

В зарегистрированном в Раде законопроекте предполагается, что упаковки сигарет должны быть небрендированные, одинакового темно-оливкового цвета с большими изображениями пораженных органов человека на 65% площади пачки. Авторы законопроекта утверждают, что это европейская практика для того, чтобы сигареты были одинаковые и непривлекательные.

Кроме уже упомянутых ограничений, предлагается применить те запреты, которые уже действуют для курильщиков сигарет по отношению к новым курительным изделиям: айкосам, гло, вейпам, электронным сигаретам.

Также предлагается добавить в перечень мест, где запрещено курение, предприятия и учреждения всех форм собственности, гостиницы, общежития, такси, вокзалы. Предлагается ввести полный запрет любой рекламы табачных изделий и устройств для курения в интернете.

Кроме того, за последние 6 лет довольно ощутимо возросла стоимость сигарет. В 2014 году средняя стоимость одной пачки сигарет с фильтром составляла 11 грн, в 2015 году – 15 грн, в 2016 году – 17 грн. В дальнейшем темпы роста стоимости сигарет увеличились, в частности в 2017 году за пачку сигарет с фильтром в среднем надо было заплатить 26 грн, в 2018 – 33 грн, в текущем году – 41 грн.

Если бы за деньги, которые тратятся на пачку сигарет, покупать полезные для здоровья апельсины, то в 2017 году это было бы 730 г фруктов. В 2018 году апельсины дорожали быстрее сигарет, поэтому вместо пачки сигарет можно было купить 700 г апельсинов. В минувшем году апельсины подешевели, поэтому вместо пачки сигарет можно было купить почти 1 кг оранжевых фруктов (910 г). В 2020 году средняя стоимость пачки сигарет равна 770 г апельсинов.

По данным отчета ВОЗ «О глобальной табачной эпидемии», в мире насчитывается 1 млрд 337 млн курильщиков сигарет, сигар, трубок, кальянов и других табачных изделий (по состоянию на 2017 год). Из них 43 млн человек – дети 13-15 лет. Каждый четвертый житель планеты является курильщиком, из них 80% – мужчины.

Больше всего курильщиков живет в тихоокеанских странах Кирибати (52,8% от всего населения) и Науру (46,7%).

Инфографика: «Слово і Діло»

Интересно, что в большинстве стран Африки, Азии и Америки курят гораздо меньше людей, чем в Европе. В Греции курит 39,6% населения, Болгарии – 39,5%, Боснии и Герцеговине – 38,7%, на Кипре – 37%, в Хорватии – 36,5%, Франции – 34,6%, Латвии – 36,9% и Эстонии – 31%.

Для сравнения, на Кубе, где существует давняя традиция курить сигары, чем не гнушаются даже женщины, курит 27,8% населения.

В Украине вредная привычка к курению есть у 26% населения. Такой же процент курильщиков живет на Фиджи, чуть больше – в Польше (26,7%), чуть меньше – на Мальте (25,7%) и в Израиле (25,8%). В соседней Беларуси зависимость от сигарет есть у 27% населения.

Но не все так плохо, потому что с 2000 года количество курильщиков в мире сократилось примерно на 60 млн человек.

Ежегодно от связанных с курением болезней в мире умирает более 8 млн человек, из них 1,2 млн – пассивные курильщики. Каждые 6 секунд в мире от последствий курения погибает 1 человек. Убытки от расходов на медобслуживание курильщиков ежегодно достигают 1 млрд долларов.