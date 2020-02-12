До 1800 гривен за кило: Как переселенцы из Макеевки разводят коз, варят сыры и изготавливают косметику (Фото)

Научно-экспериментальная семейная ферма и сыроварня «Святогорская коза», основанная переселенцами из Макеевки в селе Студенок (Изюмский район, Харьковская обл.), круглогодично открыта для посетителей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», здесь не только изготавливают натуральную продукцию из козьего молока, но и проводят экскурсии, обучают верховой езде и лечат с помощью лошадей.

Село Студенок расположено близ границы Харьковской и Донецкой областей, в Святогорской лесной зоне, чем и обусловлено наименование фермы.

Принимает гостей и проводит обзорную экскурсию по ферме (вход 50 грн) глава семьи Ян Гатицкий. Он знакомит с историей создания хозяйства, с ее обитателями – козами, лошадьми и добродушными породистыми собаками.

Ян Гатицкий

Кстати, любители конных прогулок могут проехаться верхом по разработанному маршруту в лес, на луг к Северскому Донцу (300 грн за час). На обучение верховой езде приезжают из городов Донецкой и Харьковской областей. Проводятся здесь и занятия по иппотерапии («лечение с помощью лошади»).

Заканчивается знакомство с хозяйством семьи Гатицких в сырной лавке с дегустационным залом, где всех желающих угощают козьим молоком. Эльвира Гатицкая туристам рассказывает о сыроварении, об особенностях производства на «Святогорской козе». В лавке желающие могут купить сыры и другую молочную продукцию, а также сувениры.

Эльвира Гатицкая

«В основном продажи идут через соцсети. Ежедневно отправляем по всей Украине. Очень много и в страны зарубежья – Германия, Америка, Израиль. Мы работаем только с частным заказчиком», – рассказывает хозяйка фермы.

«Мы начинали сначала с коз, потом они окотились и только с 2015 года у нас уже появились сыры. Твердые, мягкие, крем-сыры. Мы сразу ассортимент нарастили с 5 до 30 сортов. Есть у нас и дорогие сыры – 5-летние, например, по 1800 грн за килограмм, но, как ни странно, они быстро распродаются. В магазине чаще всего можно застать сыры двухлетней и менее выдержки. От года сыры – по 800 грн за кило, до года выдержки – 660 грн. Также делаем разные подарочные сырные наборы», – рассказывает Эльвира.

Также на ферме изготавливают сливочное (600 грн / кг) и топленое (1000 грн / кг) масло. «Для понимания формирования цены: на 1 кг сливочного масла идет 22 литра молока, а на килограмм топленого – 43-44 литра. Молоко стоит 60 грн за 1 литр, плюс тара», – поясняет Эльвира Гатицкая.

Продукция семейной фермы сразу же получили признание не только у потребителей, но и на выставках всеукраинского и международного уровня. «На международной вставке в 2017 году гран-при мы получили по молоку и 5 призовых наград привезли в Украину по сырам. Также Министерство сельского хозяйства проводило выставку в Кропивницком – мы победили по твердым сырам», – рассказала переселенка.

На ферме производят серию натуральных ветпрепаратов, продукция официально зарегистрирована. «Это совместная разработка с харьковскими биохимиками. Это иммуностимулирующие препараты для животных, которые изготавливаются с целью исключить полностью антибиотик», – пояснила Эльвира.

Также здесь можно приобрести натуральную косметику. «Уже два года мы варим мыло на козьем молоке и козьем йогурте. Абсолютно натуральное. Лавандное, ванильное, травяное, миндальное. Также варим бессульфатные шампуни на козьем молоке. Сейчас мыло и шампунь стоят по 110 грн», – говорит Гатицкая.

«На ферме проживает от 120 до 400 коз. Количество все время меняется, у нас же племенное хозяйство. Мы вырастили – продали. Каждый желающий может себе купить козочку. Звонят, покупают и козликов, и козочек зааненской и альпийской пород – лучшей французской и голландской генетики. Мы искусственно осеменяем, у нас генетический материал из Франции. Было и естественное осеменение – привезли "голландского" козлика, но и то он уже продан, уезжает», – поделилась Эльвира.

Как сообщалось ранее, с началом боевых действий на Донбассе супруги Гатицкие с тремя детьми вынуждены были из Макеевки переехать в поселок Студенок, где до войны построили дачу. Они и предположить не могли, что станут фермерами – до 2014 года у Яна и Эльвиры была компания по производству светопрозрачных конструкций со штатом в 300 человек. Одним из последних крупных заказчиков был донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева.