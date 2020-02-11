Пиротехники изъяли артснаряды из канала Северский Донец – Донбасс (Фото)

В Донецкой области пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяли из канала Северский Донец – Донбасс 5 артиллерийских снарядов. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Так, канал Северский Донец – Донбасс является одним из самых важных объектов инфраструктуры на территории Донецкой области. «Он обеспечивает водой тысячи жителей региона. Его остановка или повреждение может привести к экологической катастрофе. Именно поэтому, когда в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в канале обнаружены взрывоопасные предметы, на место происшествия немедленно выехали пиротехнические расчеты Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Для проведения работ были привлечены водолазы-пиротехники. Ситуация осложнялась тем, что на территории области наблюдалось резкое ухудшение погодных условий, а именно значительное снижение температуры воздуха и сильный ветер. Кроме того, канал расположен в непосредственной близости от линии разграничения. Несмотря на трудности, специалисты пиротехнических работ в течение двух дней проводили работы по обследованию канала и изъятия боеприпасов.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области