Заказ на убийство «министра ДНР»: Обнародованы детали подготовки преступления (Фото)

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области обнародована информация, как задерживали бывшего ректора «Донбасской юридической академии» Сергея Гончарова, который подозревается в организации заказного убийства руководителей «министерства образования ДНР» и что рассказал киллер, с которым Гончаров договаривался о преступлении. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

«Просто мне надо отдавать и валить», «Давайте и валите», – слышны голоса заказчика и киллера в кадре обнародованной «оперативной съемки».

Само задержание Гончарова, который «решился на физическое устранение руководителей министерства образования ДНР из-за служебных разногласий», произошло в момент передачи денег киллеру.

Сообщается, что для поиска киллера Гончаров воспользовался старыми связями в криминальных кругах. «Ко мне обратился ректор Донецкой юридической академии Гончаров Сергей Павлович с предложением за вознаграждение совершить заказное убийство министра образования и науки ДНР Михаила Кушакова и его подчиненной Волковой Любови Николаевны. При первой встрече Гончаров сообщил мне анкетные данные жертв, адреса и график работы, марку автомобиля министра. Обсудил также варианты совершения убийства и сокрытие следов преступления», – рассказал нанимаемый.

Чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предъявить Гончарову доказательства преступления, а затем незамедлительно покинуть «ДНР».

При встрече Гончаров дал киллеру деньги на «мелкие расходы» и уточнил, что в здании, где находится «министерство», «на входе сидит мужичок, который ни на кого внимания не обращает, никто там не проверяет, там стоит "Мерседес 600" с водителем. Обычный гражданский хлопчик, там вооруженных никого нет», – такие слова слышны на записи встречи Гончарова и киллера.

На вопрос – «какие сроки?», звучит ответ – «быстрее, или, может, ему что-то туда вкинуть».

«В ходе оперативной деятельности было собрано достаточно доказательств для задержания ректора», – говорится в сюжете.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "и" ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство из корыстных побуждений или по найму). За совершение данного преступления максимальное наказание – пожизненное лишение свободы либо смертная казнь», – говорит в сюжете «оперативник МВД ДНР».

Гончарова также проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что ректор «Донбасской юридической академии» Сергей Гончаров задержан по обвинению в организации заказного убийства.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube