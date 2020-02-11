На Луганщине более 17 тыс. детей получили статус пострадавших от войны: Какую помощь им оказывают

В Луганской области 17 тыс. 481 ребенок получил статус ребенка пострадавшего от военных действий и вооруженного конфликта. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил главный специалист службы по делам детей Луганской областной государственной администрации Семен Терешин, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, за время проведения АТО/ООС в Луганской области 21 тыс. 5 детей покинули временно неподконтрольные украинской власти территории и переехали в населенные пункты на подконтрольную часть Луганской области. 21 ребенок потерял родителей, которые погибли во время АТО, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. 8 детей погибло, 17 – получили ранения. В 2014 году из учреждений, расположенных в районе проведения АТО, были эвакуированы 852 ребенка.

Специалист напомнил, что правительство утвердило «Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов», а также определил условия и основания предоставления статуса. Детьми, которые пострадали в результате военных действий и вооруженных конфликтов, считаются те, которые получили ранения, контузию, увечье; получили физическое, сексуальное, психологическое насилие, были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины; привлекались к участию в военизированных или вооруженных формированиях; незаконно содержались, в том числе в плену.

Потенциально могут получить данный статус: внутренне перемещенные дети (в области зарегистрировано 21 тыс. 647 детей-ВПЛ); дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения; дети военнослужащих, погибших во время участия в АТО, или родители которых умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районах проведения АТО/ООС (всего 21 ребенок).

Также получить статус могут дети, которые сейчас проживают на неподконтрольных Украине территориях (в случае их переезда на подконтрольную территорию).

«По состоянию на 31 декабря 2019 года в службу по делам детей Луганской области за получением статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов обратились 19 тыс. 71 человек. Всего получили соответствующий статус – 17 тыс. 481 ребенок, из них 17 тыс. 474 – по фактам психологического насилия, к которому относится проживание или пребывание в условиях военных действий, вооруженных конфликтов, внутреннего перемещения, оставление своего места жительства, 7 детей получили статус вследствие ранения, контузии или увечья, 1 тыс. 590 – находится в работе. В целом по Украине соответствующий статус получили уже почти 27 тыс. детей», – сообщил Семен Терешин.

Он отметил, что все эти дети, получившие статус, в значительной степени нуждаются как в реабилитации, так и в получении различного вида социальных услуг (психологической и гуманитарной помощи, помощи в трудоустройстве, помощи в получении и оформлении документов и т. д.).

На Луганщине действует сеть центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Также службой по делам детей инициировано активное привлечение международных, общественных и благотворительных организаций к оказанию социальной поддержки семьям и детям. ЛугОГА заключен договор о сотрудничестве с международной благотворительной организацией «СОС Детские городки Украины».

При Луганском областном отделении действуют 3 центра поддержки семьи в Северодонецке, Старобельске и Станице Луганской. В течение 2014-2019 годов социальными услугами фонда охвачено более 60 тыс. детей и взрослых. На реализацию мероприятий по поддержке семей с детьми использовано 30 млн грн.

Терешин добавил, что государством не предусмотрено льгот для детей, получивших статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Пока дети получают льготы как ВПЛ. «В будущем должны появиться механизмы государственной защиты и ухода за такими детьми, при этом законным представителям пострадавшего ребенка следует заранее позаботиться о сборе необходимых документов в подтверждение негативного влияния вооруженного конфликта на ребенка», – резюмировал главный специалист службы по делам детей ЛугОГА.

Как сообщалось ранее, по данным юриста Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Марии Красненко, в Украине по состоянию на конец января 39 063 детей получили статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженного конфликта, согласно утвержденной Кабинетом министров процедуре. 90 из них получили ранение, контузию или другое увечье. 38 972 – подверглись психологическому, а 1 ребенок – физическому, сексуальному насилию. Более 240 тыс. детей зарегистрировано как ВПЛ, согласно данных Министерства социальной политики. А по оценке международных организаций от конфликта на Донбассе пострадало более 580 тыс. детей. Однако ни одна из этих цифр не отвечает реальности.