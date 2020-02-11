В «ДНР» закрыли шахты «Макеевугля» и ш/у «Донбасс», – соцсети

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области на сегодня полностью остановлены шахты объединения «Макеевуголь» и ШУ «Донбасс», объединение «Торезуголь» останавливается в ближайшие два-три дня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Донецкий абориген».

«Положение дел в угольной отрасли. Обещанного администрацией Пушилина в ноябре "улучшений после января" так и не наступило. Спад показателей продолжается, шахты останавливаются. На сегодня полностью остановлены шахты объединения Макеевуголь и ШУ Донбасс, объединение Торезуголь останавливается в ближайшие 2-3 дня. Ситуация с финансированием и снабжением государственных шахт только усугубилась. Скочинского (шахта коксующихся углей) работает с объемами меньше трети от допушилинских объемов, выдавая на-гора 500 тонн в сутки. Тяжелая ситуация и на Засядько, где по причине отсутствия финансирования не запускается новая подготовленная лава – нет оборудования и комплекса для запуска», – пишет блогер.



Он также рассказывается о критической ситуации с выплатами заработной платы. «На сегодня, зарплата за декабрь: ШУ Донбасс, Макеевуголь, Засядько – 18%; Торезуголь, Скочинского, Комсомолец Донбасса – 30%. Выплаты произвели из частичного расчета "Энергии Донбасса". ВТС за последний квартал задолженности перед шахтами только нарастил. Для создания "положительных новостей", выплаты зарплат за декабрь начались без полного погашения задолженности за ноябрь 2019 года, практически на всех шахтах за ноябрь остались невыплаченными порядка 18-20%», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что есть и шахты, у которых нет задолженности по зарплате, но есть другие проблемы. «Ну и в довершение темы шахтеров. Немного поговорим об успешных шахтах, к слову об отсутствии государственной коррупции и "эффективном менеджменте". На сегодня в республике существует два предприятия, которых кризис неплатежей не коснулся: Шахта Ждановская (частная шахта из которой вышел министр угля Дубовский) и частное предприятие "Горняк 95" (особо приближенное к Пушилину макеевское предприятие, хозяева которого предпринимали попытки захвата шахты им. Скочинского). Как говорится есть шахтеры государственные, а есть и "ровнее". Невозможно объяснить власти, что для преодоления кризиса в угольной отрасли государственные служащие должны не "правильно" распределять оставшиеся крохи в свою сторону, а ломать неэффективные коррупционные схемы, находить новые места реализации, регулировать существующие схемы работы. Государственная коррупция и государственные интересы – вещи взаимоисключающие, и для борьбы с кризисом мало арестовывать и пугать, мало бороться с утечками информации, необходимо работать. Пока же мы видим только нежелание отвечать за ситуацию, постоянный перевод стрелок на третьих лиц. На тонущем корабле вместо общей координации и спасения корабля его рулевые тянут все, что не прикручено, по карманам, только ускоряя затопление судна», – считает «Донецкий абориген».

Ранее сообщалось, что, как сообщают местные жители в соцсетях, в «ДНР» шахтерам задерживают зарплаты.