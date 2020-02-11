На Донетчине рассказали о выплатах жилищных субсидий

В Донецкой области начата выплата жилищных субсидий и льгот наличными за январь текущего года. Количество получателей субсидий в области составило 140,6 тыс. человек, льгот – 13,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.

«Потребность в средствах на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за январь 2020 года составляла 208,76 млн грн. Количество получателей жилищных субсидий в денежной наличной форме за январь 2020 года составляет 140,6 тыс. человек, получателей льгот – 13,3 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в январе 2020 года Департаментом социальной защиты населения облгосадминистрации перечислено 186,53 млн грн на счета органов социальной защиты населения для выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также, в феврале для выплаты льгот и жилищных субсидий наличными за январь дополнительно направлено 22,23 млн грн. «Выплата жилищных субсидий и льгот наличными за январь текущего года в области начата», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что к началу 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. И есть риск, что она не будет погашена в этом году.