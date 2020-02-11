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В прифронтовой Станице Луганской в ДТП пострадал ребенок

11.02.20 20:57
Фото: Facebook / Татьяна Погукай
Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Сегодня, 11 февраля, в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего была травмирована 12-летняя пассажир. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня, в 09:30 на автодороге в районе поворота на больницу в пгт. Станица Луганская, произошло столкновение двух транспортных средств – "Volkswagen" и "ВАЗ-2115". В результате ДТП была травмирована несовершеннолетняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-2115"», – написала она.

Погукай добавила, что пострадавшую доставили в приемное отделение Станично-Луганского РТМО.

Сотрудниками следственно-оперативной группы проводятся необходимые действия для решения вопроса в рамках действующего законодательства.

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