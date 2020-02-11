Донетчина: Украинских военных на фронте переселяют из землянок в модульные городки (Фото)

В Донецкой области украинских военных на фронте начали переселять из сырых землянок в модульные городки. Жилье для военнослужащих построили неподалеку от линии разграничения, сообщает «ТСН».

Так, информация о военных модульных городках впервые появилась осенью прошлого года. На их сооружение якобы выделили миллионы. Десятки зеленых вагончиков – модулей – разместились на площади почти в 5 гектаров .

Также здесь есть медпункт. Кроме привычных шкафчиков с медикаментами, у медсестры на столе два телефона и радиостанция. На стене – кондиционер. «Удобно, тепло. Есть где больным оказывать помощь», – рассказала военный медик Александра Пийница.

Медик Настя даже вспоминать не хочет, в каких условиях она жила до нового года, когда переселилась в модуль. «Раньше условия были немного хуже, дровами топили, из бутылочки мылись», – сказала она.

Этот городок называется полевая база модульного типа. Стоила она 30 млн грн. 13 млн военные строители потратили на подготовку площадки, ограждение, освещение, связь и канализацию. Все остальное – это стоимость самих модулей. Говорят, что когда фронт продвинется вперед, инженерным войскам понадобится всего неделю, чтобы перевезти эти модули на новое подготовленное место.

У военных только одно замечание, что городков этих пока мало.

Фото: скриншот видео «ТСН»

Пока модульные городки будут строить только на второй линии обороны. На передовой украинским воинам придется жить в землянках. Удобных подземных модулей для армии еще не построили.